Após um primeiro tempo morno e sem emoção, o Cruzeiro voltou ligado para a etapa final e garantiu uma vitória categórica de 3 a 0 sobre a Patrocinense, nesta sexta-feira, em Belo Horizonte em seu primeiro jogo no estádio do Mineirão. O resultado mantém a invencibilidade da equipe cruzeirense no Campeonato Estadual.