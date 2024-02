O craque português Cristiano Ronaldo esteve no centro de uma cena polêmica neste domingo, na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Shabab por 3 a 2, pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. Após o apito final, o jogador de 39 anos reagiu à provocação da torcida rival, que cantava o nome de Lionel Messi, seu rival de longa data na disputa pelo posto de melhor do mundo.