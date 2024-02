O elenco do Corinthians voltou aos treinamentos, nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, após a decepcionante derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, domingo à noite, na Neo Química Arena. Orientados pelo técnico António Oliveira, os jogadores realizaram trabalhos táticos e técnicos, mas a atenção de todos estará voltada para o jogo desta quarta-feira, em Brasília, entre Inter de Limeira e São Paulo. Em caso de vitória da equipe do interior, o time alvinegro estará eliminado das quartas de final do Estadual.