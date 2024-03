O Corinthians teve o sentimento de alegria e tristeza, nesta quinta-feira, durante o treino realizado no CT Joaquim Grava. Os jogadores estavam com o fôlego renovado após a derrota da Inter de Limeira para o São Paulo, o que manteve as chances de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas também o clima ficou pesado com a saída repentina do clube do meia Rojas.