A direção do Corinthians oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Pedro Raul, que tem passagens por Botafogo e Vasco e estava no Toluca, do México. O jogador de 27 anos acertou vínculo até 31 de dezembro de 2028. O clube paulista desembolsará US$ 5 milhões, equivalente a R$ 24,6 milhões no câmbio atual, por 100% dos direitos econômicos do atleta.