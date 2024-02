O Corinthians até tentou, mas acabou sendo derrotado pelo Ponte Preta neste domingo, por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. O time comandado por António Oliveira levou um gol no início da partida, em falha do goleiro Carlos Miguel, e não teve criatividade suficiente para conseguir furar a boa marcação adversária, apesar de ter sido superior durante toda a partida e levar perigo em alguns lances. O gol da vitória campineira foi marcado por Iago Dias, aos 5 minutos do primeiro tempo.