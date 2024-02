O Corinthians manteve em alta a confiança trazida do empate heroico com o Palmeiras, no domingo, ao passar pela primeira fase da Copa do Brasil sem maiores dramas nesta quinta-feira. No estádio Willie Davids, em Maringá, o time comandado por António Oliveira venceu o Cianorte por 3 a 0, com dois gols de Romero e um de Wesley, para avançar à próxima fase, na qual enfrentará o vencedor do duelo entre Olaria e São Bernardo, marcado para dia 28.