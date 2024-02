O Corinthians iniciou 2024 vivendo momento ruim dentro e fora de campo. O time do Parque São Jorge perdeu cinco das seis primeiras partidas no Campeonato Paulista, algo que acontecia desde 1932. O time está em último em seu grupo no Estadual, correndo o risco de não se classificar às quartas de final e perder até mesmo uma vaga na Copa do Brasil. Além disso, está em penúltimo na classificação geral, na zona de rebaixamento.