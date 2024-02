A crise do Corinthians já no primeiro mês do ano não tem apenas uma explicação. São alguns fatores que fazem o time emperrar na temporada, provocar a ira do seu torcedor e também a desconfiança de muitos corintianos. A situação é ruim em quase todos os setores, do elenco à estrutura, passando pela qualidade técnica dos jogadores e das finanças, além, é claro, do desempenho no Campeonato Paulista.