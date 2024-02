O Corinthians arrancou um empate heroico no clássico com o Palmeiras, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. Após estar perdendo por 2 a 0 e com dois jogadores a menos, além do zagueiro Gustavo Henrique como goleiro no lugar de Cássio, Rodrigo Garro fez o gol do empate por 2 a 2, aos 54 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta.