A primeira derrota no comando do Corinthians ainda incomoda o técnico António Oliveira. No revés por 1 a 0 diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena, pelo Paulistão, foram 29 finalizações do time e nenhuma bola nas redes. Para evitar que as falhas se repitam, o técnico português colocou seu setor ofensivo para aprimorar os chutes nesta quarta-feira.