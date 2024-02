O meia Gustavo Scarpa voltou ao Brasil e vive uma nova etapa da carreira no Atlético-MG. Por outro lado, ele ainda lida com questões do passado, como o processo por um golpe milionário de criptomoedas que ele sofreu após fazer um investimento sugerido por Willian Bigode, então companheiro de Palmeiras e hoje no Santos. Scarpa acredita que o caso está se encaminhando para um desfecho.