A condenação de Daniel Alves encerra apenas um capítulo do processo que o acusa de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona, na Espanha. A sentença de quatro anos e seis meses pode sofrer alterações no tempo a partir de recursos, tanto da defesa quanto da acusação. Entretanto, outro caminho pode mudar o destino do jogador brasileiro: um pedido de expulsão do país europeu.