Com um tempo de cada no Brinco de Ouro, Guarani e Santo André ficaram no empate por 2 a 2 na noite desta quinta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O time de Campinas terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0, mas o rival do ABC reagiu na reta final e esquentou a briga contra o rebaixamento.