O Fluminense quase perdeu a sua invencibilidade na Taça Guanabara, neste domingo, quando empatou por 2 a 2 com o Boavista, em jogo da sexta rodada disputado no estádio de Bacaxá, em Saquarema. O técnico Felipe Diniz escalou um time de reservas. Apesar do tropeço, o tricolor lidera com 14 pontos, enquanto o Boavista tem 12.