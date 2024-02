A Ferrari deu mais uma prova nesta sexta-feira que chega forte para a disputa da próxima temporada da Fórmula 1. A escuderia italiana fechou em primeiro no terceiro e último dia de testes da pré-temporada no Circuito Internacional do Bahrein, onde ocorrerá o primeiro Grand Prêmio de 2024, dia 2 de março. Depois de ser a melhor na quinta-feira, com Carlos Sainz, em atividade sem Max Verstappen, da Red Bull, a equipe viu Charles Leclerc ser o melhor do dia, seguido por George Russell, da Mercedes, e Guanyu Zhou, da Kick Sauber. O tricampeão mundial terminou somente em quarto.