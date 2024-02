Vindo de duas derrotas seguidas no Campeonato Paulista e ainda com atletas em recuperação no departamento médico, o treinador Thiago Carpini usou o treino desta quinta-feira para trabalhar em duas frentes: a primeira é saber com quais atletas poderá contar na próxima rodada. A outra, é aproveitar o curto espaço de tempo para fazer ajustes no São Paulo.