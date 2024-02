Em jogo movimentado do início ao fim, Ponte Preta e São Bernardo empataram por 3 a 3 na noite deste domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Matheus Régis abriu o placar para os visitantes, Jeh e Felipinho viraram, mas João Carlos voltou a empatar no primeiro tempo. Nos acréscimos do segundo tempo, Elvis quase garantiu a vitória, mas Lucas Lima deixou tudo igual para os visitantes.