O Vasco depende apenas de si para avançar às semifinais do Campeonato Carioca. Jogando em Cariacica (ES), no estádio Kleber Andrade, o time de São Januário contou com o brilho do meia Dimitri Payet para vencer o Volta Redonda por 2 a 1, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, e encaminhar a classificação.