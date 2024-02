O Campeonato Brasileiro poderá ser paralisado durante a Copa América, que vai ser disputada nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Luís Carlos Azevedo, gerente de futebol do Flamengo, revelou, nesta quinta-feira, após a vitória do time rubro-negro sobre o Bangu, em Aracaju, no Sergipe, pela Taça Guanabara, que um ofício, assinado também por Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco, foi enviado à CBF.