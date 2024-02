A diretoria do V-Varen Nagasaki voltou a se manifestar nesta quinta-feira sobre o imbróglio envolvendo Fábio Carille. Em comunicado, o clube japonês anunciou a rescisão de contrato com o treinador brasileiro, atualmente no comando do Santos, e confirmou que acionou a Fifa sobre a tumultuada saída do técnico do time asiático.