Russell Westbrook marcou de vez o seu nome na história da NBA. Na vitória do Los Angeles Clippers sobre o Detroit Pistons, por 136 a 125, ele chegou a 25 mil pontos na carreira, sendo apenas o 25º atleta a conseguir esse feito. Na noite desta sexta-feira, ele foi um dos destaques da partida ao confirmar 23 pontos. O cestinha, no entanto, foi Kawhi Leonard, com 33.