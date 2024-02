O empate por 2 a 2 com o Santo André após estar vencendo por 2 a 0, ligou um sinal de alerta no Guarani. O técnico Claudinei Oliveira mostrou preocupação com o estado emocional do elenco e projetou uma "decisão" na luta contra o rebaixamento frente à Portuguesa, neste domingo, às 18h, no estádio do Canindé, pela nona rodada do Campeonato Paulista.