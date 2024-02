Sete jogos, sete vitórias e média de três gols mantida. O campeão Manchester City continua sem adversários na atual edição da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, em jogo no qual dominou do início ao fim e podia até golear, fez 3 a 1 na visita ao Copenhague, na Dinamarca, na abertura das oitavas de final. O time cumpriu à risca as ordens de abrir boa vantagem na série, ficando tranquilo para a decisão do Etihad Stadium, dia 6 de março.