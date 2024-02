Com 5 gols de Haaland e 4 assistências de De Bruyne, o Manchester City goleou o Luton Town, por 6 a 2 nesta terça-feira, no Kenilworth Road, em Luton, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Apesar da eliminação os 11 mil torcedores, em sua maioria torcedores anfitriões, não se cansaram em aplaudir seus jogadores pelo esforço diante do fortíssimo adversário.