Christian Horner, chefe da Red Bull, esteve à frente da equipe, nesta quinta-feira, durante as duas sessões de treinos livres para o GP do Bahrein de Fórmula 1, um dia depois que uma queixa de suposta má conduta contra ele foi rejeitada. Horner permaneceu em sua função durante a investigação interna e afirmou que a equipe, atual campeã do mundo, está mais unida do que nunca antes da disputa da nova temporada.