Bem distante dos primeiros colocados do Campeonato Inglês, o Chelsea continua confiante de que ainda pode buscar vaga ao menos na Liga Europa. Nesta segunda-feira, sofreu bastante, saiu atrás do marcador no Selhurst Park Stadium, e precisou de dois gols nos minutos finais para virar, para 3 a 1, diante do Crystal Palace, entre os piores da competição.