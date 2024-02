Com um início arrasador, o Chelsea garantiu a sua classificação às oitavas de final da Copa da Inglaterra ao derrotar o Aston Villa por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Villa Park. O empate sem gols entre as duas equipes no final de janeiro forçou esse jogo extra, e a equipe de Mauricio Pochettino carimbou a vaga com extrema tranquilidade, mesmo jogando na casa do adversário.