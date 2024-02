O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, fez um breve comentário nesta quinta-feira, sobre a investigação em que é acusado de adotar um comportamento inadequado na relação com uma funcionária da escuderia. O dirigente está acompanhando os trabalhos de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, e comentou sobre o andamento do caso. "Todos gostariam de uma conclusão o mais rápido possível, mas não tenho liberdade para comentar sobre o processo", disse Horner.