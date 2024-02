Faltando cinco meses para o início da Olimpíada de Paris-2024, a Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) retomou a gestão do skate nacional nesta terça-feira, em decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). A administração da modalidade estava a cargo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 10 de janeiro, quando a World Skate (WS), organização internacional responsável pela regulação do skate e dos esportes sobre patins, retirou a CBSk do seu quadro de filiados.