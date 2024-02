Principal nome da décima edição do Rio Open, o espanhol Carlos Alcaraz é um dos favoritos do público. O espanhol, atual número 2 do mundo, disputa a competição no Rio pela quarta vez, onde tem um título e vem de duas finais consecutivas. Nesta segunda-feira, o espanhol disse em entrevista coletiva que se sente muito bem no torneio carioca, mas reconheceu que não deverá ter o público a seu favor na estreia. Afinal, ele fará a primeira partida diante do brasileiro Thiago Monteiro, com quem jogou uma única vez na carreira - e foi derrotado.