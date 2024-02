Após a primeira derrota do São Paulo sob o comando do técnico Tiago Carpini, o principal atacante do time, o argentino Calleri, disse que é preciso que o time jogue melhor e volte ao caminho das vitórias. No sábado, o São Paulo teve uma atuação ruim e perdeu da Ponte Preta por 2 a 0, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. O jogo para o São Paulo tentar a recuperação é o clássico contra o Santos, nesta quarta, no MorumBis.