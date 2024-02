Apesar de a Ponte Preta ter conseguido a primeira vitória no Paulistão, ao bater a Portuguesa, por 2 a 0, no Canindé, em São Paulo, o futuro do jovem volante Felipinho não deixou de ser assunto. O técnico João Brigatti admitiu que há uma negociação entre as partes, mas preferiu deixar o futuro do meio-campista nas mãos da diretoria.