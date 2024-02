A Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) acionou a Corte Arbitral do Esporte (CAS) em tentativa de voltar a ser o órgão responsável pelo skate brasileiro no âmbito olímpico, posto do qual foi retirada em 10 de janeiro deste ano, pela World Skate (WS), reguladora mundial do skate e dos esportes sobre patins. Ao Estadão, a CBSk disse ter a expectativa de que a decisão saia no máximo daqui a 45 dias. Além disso, está "analisando outras possibilidades" de reverter a situação. O tempo é curto, já que a Olimpíada de Paris-2024 começa dia 26 de julho.