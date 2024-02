O Brest (2º) venceu por 3 a 0 em sua visita ao Strasbourg (11º) neste sábado (24) e tem agora 43 pontos na classificação da Ligue 1, dez atrás do líder Paris Saint-Germain, que no domingo recebe o Rennes (7º) pela 23ª rodada do campeonato francês.