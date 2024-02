Rafaela Silva e Willian Lima foram os brasileiros mais bem colocados no primeiro dia do Grand Slam de Paris, importante competição de judô neste início do ano para os preparativos para os Jogos Olímpicos, no mesmo palco, no meio do ano. A dupla caiu na repescagem e fechou na sétima colocação. Jéssica Lima foi surpreendida quando tinha vantagem em seu combate. Larissa Pimenta, Natasha Ferreira, Alexia Nascimento e Roger Pereira perderam na primeira luta e Michel Augusto, na segunda.