O Girona se reencontrou com as vitórias no Campeonato Espanhol nesta segunda-feira, para voltar a ser o principal perseguidor do líder Real Madrid. Depois de somente um ponto nas últimas três partidas, a equipe da Catalunha fez 3 a 0 diante do Rayo Vallecano no Estádio Montilivi, com direito a dois belos gols do brasileiro Savinho, reassumindo a segunda posição.