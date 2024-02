Com gol de Duda Santos no início do jogo, a Seleção Brasileira feminina venceu a Colômbia por 1 a 0, nos Estados Unidos, e se classificou de maneira antecipada para o mata-mata da Copa Ouro. O Brasil lidera o Grupo B com seis pontos em dois jogos. Colômbia e Porto Rico têm três pontos. O Panamá, que perdeu de Porto Rico por 2 a 1 na preliminar do jogo do Brasil, está zerado.