A equipe brasileira de águas abertas ficou em oitavo lugar no revezamento 4x1500 metros misto no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar. Nesta quinta-feira, o time foi composto pela campeã olímpica Ana Marcela Cunha, por Viviane Jungblut, Pedro Farias e Henrique Figueirinha.