Em um duelo de topo da tabela, o Botafogo chegou a estar vencendo o Nova Iguaçu por 2 a 0. N final do jogo, porém, brilhou a estrela do centroavante Carlinhos,que marcou duas vezes e empatou o confronto em 2 a 2, no único jogo deste sábado da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no Bezerrão, no Distrito Federal, e confrontou o segundo (Botafogo) e o terceiro colocados da classificação.