Um dia após lamentar sofrer o gol do empate por 1 a 1 do Aurora, pela fase prévia da Copa Libertadores, aos 50 minutos do segundo tempo, os dirigentes do Botafogo perderam a paciência com o técnico Tiago Nunes e anunciaram sua demissão. O clube ainda oficializou a negociação do atacante Victor Sá com o Krasnodar, da Rússia, irritando a torcida.