O Borussia Dortmund deu mais um passo nesta sexta-feira para estar na próxima edição da Liga dos Campeões. Ciente que é bastante complicado alcançar Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, disparados no topo da tabela, a missão é fechar entre os quatro melhores. Em dia de protestos contra investimento estrangeiro no futebol alemão, o time fez 3 a 0 sobre o Freiburg, se consolidando no quarto lugar.