O futebol brasileiro não estará nos Jogos de Paris-2024. Atual bicampeã olímpica, a seleção deu mais um vexame no Pré-Olímpico de Caracas, na Venezuela, ao perder da Argentina por 1 a 0 neste domingo e deixar escapar a vaga na França que poderia vir até com um empate a depender do resultado de Venezuela x Paraguai.