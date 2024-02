Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Abu Dabi nesta segunda-feira. A tenista número 1 do Brasil superou a chinesa Xiyu Wang, atual 60ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/4), em 2h08min. O triunfo garantiu a brasileira nas oitavas de final da competição de nível WTA 500, disputada nos Emirados Árabes Unidos.