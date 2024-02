Após perder na semifinal na chave de simples do Torneio de Abu Dabi no sábado e abandonar a disputa nas duplas da competição ao alegar dores nas costas, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu na primeira rodada do Torneio do Catar, nesta segunda-feira, em Doha, pela chinesa Xinya Wang, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h10min de partida.