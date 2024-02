A batalha de quase três horas na semifinal do WTA 500 de Abu Dabi contra a russa Daria Kasatkina castigou demais Bia Haddad. Além de cair com derrota por 2 a 1, a brasileira acabou sentindo dores nas costas e acabou desistindo de entrar em quadra com a compatriota Luiza Stefani nas semifinais de duplas.