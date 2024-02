A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia voltou a cair em uma estreia nesta quinta-feira. A número 1 do Brasil foi derrotada pela britânica Katie Boulter, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em 2h21min de confronto, no Torneio de San Diego, nos Estados Unidos.