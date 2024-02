De olho na Olimpíada de Paris-2024, Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram na estreia na chave de duplas do Torneio de Abu Dabi, nesta terça-feira. As tenistas brasileiras venceram a casaque Anna Danilina e a ucraniana Nadiia Kichenok por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/5 e 10/6.