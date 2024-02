Beatriz Haddad Maia ganhou embalo na quadra dura do Torneio de Abu Dabi. Nesta sexta-feira, a tenista número 1 do Brasil derrubou a tunisiana Ons Jabeur, finalista das duas últimas edições de Wimbledon, e avançou à semifinal da competição disputada nos Emirados Árabes Unidos. Bia venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h30min.