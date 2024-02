O Bayern de Munique praticamente deu adeus à liderança do Campeonato Alemão. Na tarde deste domingo, o time bávaro perdeu de virada para o Bochum por 3 a 2, no Vonovia Ruhrstadion, pela 22ª rodada. A derrota fez com que o Bayer Leverkusen abrisse oito pontos na liderança.